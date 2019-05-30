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Нельзя допустить хаоса в экономике: "Народный фронт" не поддержал отставку Гройсмана

30 мая, 14:17

Нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти, заявил Максим Бурбак

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Выступая с трибуны парламента, руководитель фракции Максим Бурбак подчеркнул, что нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти, отправляя руководителя правительства в отставку. Он также отметил, что кандидатуры нового премьер-министра в парламент не внесены.

"Премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку после заявления и обращения президента. Новый президент не подал кандидатуры на нового премьер-министра, ведь Рада распущена. Поэтому считаем, что премьер-министр Владимир Гройсман должен дальше работать, ведь нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти. "Народный фронт" не поддерживает отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана", – заявил Максим Бурбак перед голосованием.

В свою очередь Председатель Верховной Рады, один из лидеров "Народного фронта" Андрей Парубий отметил, что нужно не допустить хаоса в стране.

"В эти тяжелые для страны времена нам крайне необходимо сохранять стабильность и в Верховной Раде, и в правительстве, пока кто-то делает эксперименты над страной. Я считаю, что в этот период больших экономических вызовов правительство должно работать, и премьер-министр Украины Владимир Гройсман должен работать, чтобы не допустить экономического коллапса. Работать для того, чтобы был стабильное развитие украинского государства и экономики. Чтобы все люди твердо знали, что страна стабильна, что экономика работает", – подчеркнул Андрей Парубий.

Напомним, парламент не поддержал отставку правительства Владимира Гройсмана, "за" проголосовали только 97 народных депутатов.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня": "Отставка Гройсмана не принята парламентом: все подробности онлайн".

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Тег парламент, Парубий, Гройсман, премьер-министр, Владимир Гройсман, Андрей Парубий, Бурбак, народный фронт, Максим Бурбак

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