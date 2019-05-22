"Народный фронт" не поддерживает законопроект с закрытыми избирательными списками

Закрытая избирательная система – это политическая коррупция и рабство депутатов во фракциях, говорит Бурбак

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.

Партия "Народный фронт" не поддерживает закон с закрытыми избирательными списками. Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

"Досадно. Президент Зеленский во время инаугурации сказал, что надо принять Избирательный кодекс, который предусматривает открытые избирательные списки. А нам сегодня подают закрытую избирательную систему, политическую коррупцию и рабство депутатов во фракциях. За это фракция "Народный фронт" голосовать не будет", – подчеркнул он.

Бурбак подчеркнул, что как депутат-мажоритарщик постоянно общается со своими избирателями.

"Я – депутат-мажоритарщик с 204-го избирательного округа, который голосовал за Избирательный кодекс в первом чтении, который будет поддерживать во втором чтении открытые списки с региональным закреплением депутатов", – отметил Бурбак.

Он подчеркнул, что фракция НФ поддержит Избирательный кодекс, наработанный в парламенте и принятый в первом чтении.

"Я могу сказать, что я был в селах Заставновского района, где у людей за 27 лет независимости Украины не было ни одного депутата", – рассказал Бурбак.

"Люди хотят дискуссии, хотят общения с реальными своими законодателями – чтобы рассказать свои нужды, а мы здесь могли бы представить их интересы. Люди требуют открытых списков", – отметил руководитель фракции "Народный фронт".

"Мы не должны голосовать за законопроект, который не имеет ничего общего с открытыми списками. Мы не можем позволить законсервировать систему. Если не слышат нас – давайте услышим гражданское общество", – резюмировал Бурбак.

Напомним, ранее "Народный фронт" потребовал от президента внесения кандидатур премьера и нового состава Кабмина .

Также новости "Сегодня" сообщали, что Бурбак назвал заявление президента о роспуске Рады политическим .

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