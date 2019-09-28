"Народный фронт" поблагодарил Курта Волкера за его миссию

"Народный фронт" поблагодарил Курта Волкера за его активную и преданную миссию специального представителя правительства США по делам Украины.
"Посол Курт Волкер сделал весомый вклад в процесс мирного урегулирования и защиты безопасности и территориальной целостности нашего государства.
"Народный фронт" высоко ценит много важных результатов сотрудничества с американскими коллегами, которые имели принципиальное значение для сдерживания российского агрессора и расширения мировой коалиции в поддержку Украины.
Надеемся, что дальнейшие усилия посла Волкера будут нацелены на укрепление стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", – говорится в заявлении пресс-службы "Народного фронта".
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Напомним, по данным американских журналистов, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. 27 сентября он встретился с государственным секретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.
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