"Народный фронт" поблагодарил Курта Волкера за его миссию

Спецпредставитель США сделал весомый вклад в урегулирование конфликта на Донбассе, отметили в политсиле

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

"Народный фронт" поблагодарил Курта Волкера за его активную и преданную миссию специального представителя правительства США по делам Украины.

"Посол Курт Волкер сделал весомый вклад в процесс мирного урегулирования и защиты безопасности и территориальной целостности нашего государства.

"Народный фронт" высоко ценит много важных результатов сотрудничества с американскими коллегами, которые имели принципиальное значение для сдерживания российского агрессора и расширения мировой коалиции в поддержку Украины.

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Надеемся, что дальнейшие усилия посла Волкера будут нацелены на укрепление стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", – говорится в заявлении пресс-службы "Народного фронта".

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Напомним, по данным американских журналистов, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. 27 сентября он встретился с государственным секретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

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