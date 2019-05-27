"Народный фронт" призвал судей КС не допустить давления при рассмотрении указа о роспуске ВР

На прошлой неделе фракция обратилась в Конституционный Суд с представлением о признании не соответствующим Конституции Украины Указа Президента Зеленского о роспуске Верховной Рады

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.

Фракция обращается к судьям Конституционного Суда при рассмотрении депутатского представление о неконституционности роспуска парламента руководствоваться исключительно Конституцией Украины и не допустить давления на судей.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время выступления на согласительном совете.

"Указ президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее. Мы призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя. Это уже было в истории Украины, когда КС изменил Конституцию Украины без воли парламента и народа. Это решение стало предвестником революции достоинства, поскольку надругательство над Конституцией привело к единоличному захвату власти Януковичем. И люди вышли против произвола диктатуры коррупции и за свою свободу", – отметил Бурбак.

Он напомнил, что на прошлой неделе фракция обратилась в Конституционный Суд с представлением о признании не соответствующим Конституции Украины Указа президента Украины Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных выборов.

"Именно Конституционный Суд становится гарантом Конституции. Уважаемые судьи Конституционного Суда, на вас ответственность. Страна ждет решения. Каким оно будет? Отбросит ли оно Украину в удушливые времена Януковича, в правовое бесчинство и издевательства над законом, станет ли утверждением демократии и законности в Украине? Мы верим в решение честное, ответственное, справедливое, взвешенное, с безупречным соблюдением норм Основного закона", – подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что юридический факт – распад коалиции, был зафиксирован 17 мая, после заявления фракции "Народный фронт" и объявления соответствующего заявления с трибуны Верховной Рады.

"Именно поэтому мы настаиваем, что Указ о роспуске является грубым нарушением Конституции. Обращаемся в Конституционный Суд с призывом безотлагательно рассмотреть наше представление в срок до 30 дней. Указ президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее", – подчеркнул Бурбак, добавив, что решение КС должно основываться на принципе верховенства права, а не верховенства политического рейтинга.

"Досрочные выборы не имеют юридических оснований в понимании законодательства Украины. Это наша юридическая оценка", – резюмировал Максим Бурбак.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Народный фронт" призвал судей КС не допустить давления при рассмотрении указа о роспуске ВР". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"