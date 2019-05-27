Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Народный фронт" призвал судей КС не допустить давления при рассмотрении указа о роспуске ВР

27 мая, 13:53

На прошлой неделе фракция обратилась в Конституционный Суд с представлением о признании не соответствующим Конституции Украины Указа Президента Зеленского о роспуске Верховной Рады

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua
Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.

Фракция обращается к судьям Конституционного Суда при рассмотрении депутатского представление о неконституционности роспуска парламента руководствоваться исключительно Конституцией Украины и не допустить давления на судей.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время выступления на согласительном совете.

"Указ президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее. Мы призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя. Это уже было в истории Украины, когда КС изменил Конституцию Украины без воли парламента и народа. Это решение стало предвестником революции достоинства, поскольку надругательство над Конституцией привело к единоличному захвату власти Януковичем. И люди вышли против произвола диктатуры коррупции и за свою свободу", – отметил Бурбак.

Он напомнил, что на прошлой неделе фракция обратилась в Конституционный Суд с представлением о признании не соответствующим Конституции Украины Указа президента Украины Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных выборов.

"Именно Конституционный Суд становится гарантом Конституции. Уважаемые судьи Конституционного Суда, на вас ответственность. Страна ждет решения. Каким оно будет? Отбросит ли оно Украину в удушливые времена Януковича, в правовое бесчинство и издевательства над законом, станет ли утверждением демократии и законности в Украине? Мы верим в решение честное, ответственное, справедливое, взвешенное, с безупречным соблюдением норм Основного закона", – подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что юридический факт – распад коалиции, был зафиксирован 17 мая, после заявления фракции "Народный фронт" и объявления соответствующего заявления с трибуны Верховной Рады.

"Именно поэтому мы настаиваем, что Указ о роспуске является грубым нарушением Конституции. Обращаемся в Конституционный Суд с призывом безотлагательно рассмотреть наше представление в срок до 30 дней. Указ президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее", – подчеркнул Бурбак, добавив, что решение КС должно основываться на принципе верховенства права, а не верховенства политического рейтинга.

"Досрочные выборы не имеют юридических оснований в понимании законодательства Украины. Это наша юридическая оценка", – резюмировал Максим Бурбак.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, фракция, указ, Конституционный суд, досрочные выборы, Бурбак, народный фронт, указ президента

Вы сейчас просматриваете новость " "Народный фронт" призвал судей КС не допустить давления при рассмотрении указа о роспуске ВР". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яценюк – Зеленскому: Требуйте немедленного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС по украинским морякам

Вчера, 15:34

Арсений Яценюк подчеркнул, что России наплевать на международное право и для освобождения украинских военнопленных нужно международное давление.

Выборы в Верховную Раду: стал известен подробный график

24 мая, 19:43

Последний день для установления результатов выборов в ЦИК установили себе на 5 августа

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

6 привычек, которые программируют на бедность

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Бутусов прокомментировал его возможное назначение

Как понять, что в организме не хватает магния

Жадные родители Фриске вернули украденные миллионы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь