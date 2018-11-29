"Народный фронт" требует привлечь к уголовной ответственности Медведчука

Парламентская партия "Народный фронт" потребовала привлечь к уголовной ответственности украинского политика Виктора Медведчука. Приводим текст заявления политической силы:

"Агент Путина Медведчук отличился очередным истеричным заявлением о "Народном фронте" и лидере партии Арсении Яценюке. Ставленник Кремля по-прежнему думает, что вправе давать политические комментарии о событиях и процессах в новой Украине.

Нужно внести ясность в ситуацию.

1. Требуем от президента Порошенко, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины наконец-то привлечь к уголовной ответственности российского агента Медведчука. В частности, дать правовую оценку его публичным отношениям с диктатором страны-агрессора (в контексте государственной измены) и его высказываниям в отношении Державы Украина, ее Вооруженных Сил и парламентариев (в контексте нескольких других статей УК).

2. Требуем от президента Порошенко немедленно лишить Медведчука каких-либо, хотя бы и полуформальных, статусов "переговорщика от Украины" (в Минске и в других местах).

3. Надо положить конец всему коррупционному бизнесу Путина-Медведчука в Украине.

Что касается высказываний Медведчука о депутатах от "Народного фронта" Андрее Левусе, Игоре Лапине, Сергее Высоцком, Викторе Романюке, Олеге Медунице, Николае Величковиче, Михаиле Бондаре. Это – достойные граждане и патриоты, защищавшие Украину на Майдане и на фронте. Сейчас они последовательно борются с агрессором и его приспешниками в парламенте. Поэтому не предателю и коллаборационисту Медведчуку давать им оценку", – говорится в заявлении партии.

Напомним, в Кремле заявили, что именно Медведчук ведет переговоры по Сущенко, однако вопрос освобождения украинского журналиста, арестованного и приговоренного в России к 12 годам тюрьмы по надуманному обвинении в "шпионаже", тянется уже более двух лет.

Отметим, еще в 2014 году в СБУ объяснили, зачем привлекли Медведчука к процессу освобождения пленных. Считалось, что его участие существенно повышает гарантию, что наши люди будут освобождены.