У Путина рассказали, кто ведет переговоры по Сущенко

Вопросами обмена заложниками, в частности и по украинскому политзаключенному Роману Сущенко, занимается Виктор Медведчук. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос, рассматривает ли Кремль обмен Сущенко, на что тот ответил: "Я могу вам только сказать, что существует группа по решению гуманитарных вопросов – Медведчук достаточно активно продолжает заниматься этим. Вы знаете, что у него были успешные попытки, было проведено несколько обменов. Мы рассчитываем, что деятельность будет продолжена".

Отметим, еще в 2014 году в СБУ объяснили, зачем привлекли Медведчука к процессу освобождения пленных. На то время советник главы СБУ Маркиян Лубкивский рассказывал, что участие Медведчука в процессе освобождения людей существенно повышает гарантию, что наши люди будут освобождены.

Как сообщалось, сегодня Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" Московским городским судом украинскому политзаключенному Роману Сущенко. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко, заявив, что в России все еще процветают методы 1937 года. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа Украине.

Также от правозащитника Марка Фейгина стало известно, что Сущенко готов просить Путина о помиловании. В то же время он отметил, что защита украинца не согласна с решение суда и будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека.