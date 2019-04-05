Нарушения при голосовании за закон о порядке перехода религиозных общин – суд принял решение

В решении суда говорится о том, что спикер не имел права выносить изменения на голосование в целом

Нарушения при голосовании за закон о порядке перехода религиозных общин – суд принял решение 2019-04-05T23:43:18+03:00 Политика В решении суда говорится о том, что спикер не имел права выносить изменения на голосование в целом

Изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях" приняли с нарушениями регламента Верховной Рады. Такое решение принял Окружной административный суд Киева.

В решении говорится о том, что 17 января 2019 года спикер парламента Андрей Парубий не имел права выносить изменения на голосование в целом. На тот момент у части депутатов были поправки к документу.

Напомним, 17 января Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, которым определяется порядок подчиненности религиозных общин в Украине (например, переход в Православную церковь Украины). За соответствующий документ о внесении изменений в законодательство проголосовали 229 народных депутатов.

Так, принятым законом определяется, что религиозная община принимает новых или исключает действующих членов общины на свое усмотрение, как это установлено ее внутренним уставом. Решение же об изменении подчиненности общины (например, переход из Московского патриархата в ПЦУ) принимается общим собранием этой религиозной общины (не менее двумя третями членов). Изменение подчиненности члены общины, поддержавшие такое решение, заверяют подписями.

Часть общины, которая не согласилась с переподчиняться, имеет право образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем).

Как известно, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.

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