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"Не надо изобретать велосипед": Порошенко рассказал, какое соглашение по безопасности нужно Украине

23 сентября, 15:36

Пятый президент Украины объяснил, что существует соглашение по безопасности, которым руководствуется НАТО

/ Фото: facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко уверен, что для безопасности Украины не нужно никаких новых договоров, а следует придерживаться плана по вступлению в НАТО. Об этом Порошенко заявил в ходе съезда партии.

"Сейчас говорят, что нам нужно мощное всеохватывающее соглашение по безопасности, которое бы надежно защищало интересы Украины. Было два надежных договора по безопасности: Вашингтонский договор и Варшавский договор. Вашингтонский договор – действующий мощный эффективный договор по безопасности, который был подписан в 1949 году. Этот договор – НАТО. Подпишите, присоединитесь и не нужно изобретать велосипед. Его не существует. Для этого надо в декабре поехать на саммит, включить в повестку дня вопрос о Плане действий относительно членства Украины в НАТО", – отметил Порошенко.

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Он также отметил, что задача "Европейской солидарности" – защищать движение Украины в НАТО конкретными делами.

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Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что вступление Украины в НАТО остается стратегической целью нашей страны, и нежелание России заставляет только ускорить этот процесс.

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НАТО Порошенко договор Петр Порошенко министр обороны Европейская солидарность

Источник: Сегодня

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