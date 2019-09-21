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Украина ускоряет движение по вступлению в НАТО – министр обороны

21 сентября, 15:57

Загороднюк заверил, что нежелание России не влияет на устремления Украины

/ Фото: AFP

Вступление Украины в НАТО остается стратегической целью нашей страны, и нежелание России заставляет только ускорить этот процесс. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает Радио Свобода.

"Во-первых, мы, конечно, согласны с тем, что Россия очень не хотела бы, чтобы была вообще какая-то евроатлантическая интеграция Украины. Это известно из всех источников, из открытых. Наше стратегическое направление в НАТО – это, конечно, не то, что они хотели бы видеть", – подчеркнул он.

Также он добавил, что стратегическая цель Украины не изменяется только потому, что у Москвы есть другие взгляды.

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"Эту стратегическую цель мы не отменяем. Мы, наоборот, ускоряем все изменения для того, чтобы быть готовыми к этому", – подчеркнул Загороднюк.

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Напомним, что Верховная Рада 7 февраля внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Пятый президент Украины Петр Порошенко 20 апреля утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса на получение членства в Евросоюз и НАТО.

Напомним, что ранее Украина получила статус страны-аспиранта НАТО и принимает участие в миссиях НАТО, увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане, а ранее оказывала значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе, а также является одной из четырех стран без статуса членства, участвующих в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.

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