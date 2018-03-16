Недопуск россиян на избирательные участки: МИД РФ разразился истерикой

РФ рассчитывает на оценку ОБСЕ и ООН из-за недопуска россиян на избирательные участки 18 марта

Россия рассчитывает, что ООН и ОБСЕ оценят действия Украины относительно недопуска россиян в дипучреждения во время выборов президента РФ. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

"Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур", – говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что решение украинской власти является "беспрецедентным" и "не вызывает ничего, кроме возмущения".

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"Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", – добавили в российском МИД.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.

Он отметил, что в этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих украинское законодательство, на территории Украины в помещениях дипломатических миссий РФ, где Москва ранее просила Киев открыть участки для голосования.

Напомним, Россия накануне выборов обратилась с требованием к Украине обеспечить беспрепятственное голосование для россиян на избирательных участках на украинской территории. В МИД РФ считают, что в Украине якобы существует угроза для волеизъявления россиян.