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Нельзя допустить новой войны России: Волкер объяснил важность Украины

2 мая, 05:20

Безнаказанный захват грузинских территорий подтолкнул Москву к новой агрессии – против украинского народа, отметил дипломат

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: Getty Images

Россия может развернуть очередную войну в Европе, если падет Украина. Поэтому США поддерживают украинских народ в противостоянии агрессору.

Об этом рассказал в интервью венгерскому Valaszonline спецпредставитель США Курт Волкер.

По его словам, в первую очередь важно, чтобы украинцы получили безопасное общество, свою собственную страну, территориальную целостность, демократии в процветающей экономики, как и все остальные, будь то США, Венгрия или Польша.

"Все имеют одинаковые права и стремления, и мы поддерживаем это, и мы не поддерживаем, когда страна пытается предотвратить это, говорить им, что они не могут этого сделать, захватывая территорию и навязывая им конфликт. Это только одно, почему мы поддерживаем права украинского народа. Во-вторых, если страна способна захватить территорию силой, угрожает применить военную силу, подорвать внутреннюю политику страны, и ей сходит с рук это в одном месте, она может сделать это снова в других местах", – сказал Волкер.

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Американский дипломат не исключает, что после Украины Россия может взяться за Беларусь или Молдову и сожалеет, что в 2008 году Запад не остановил россиян во время войны с Грузией.

"Это еще одна причина, почему мы должны заботиться об этом. Я был очень разочарован тем, что мы не сделали больше, когда Россия вторглась в Грузию в 2008 году. Мы остановили конфликт, но затем у нас была политика перезагрузки и мы вернулись к сотрудничеству, как обычно. Я думаю, что это было ошибкой, и это было проблемой для Грузии – Россия признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, а также поощрила Россию (к агрессии) в отношении Украины", – подчеркнул спецпредставитель США.

Напомним, как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, нападение России на Украину – одна из главных проблем НАТО за 70 лет. По его словам, вторжением в Крым и на Донбасс Москва разрушила идею о стратегическом партнерстве.

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Тег Россия, США, война, Украина, Волкер

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