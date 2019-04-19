Ни один коррупционер не будет другом: Порошенко дал ответ Зеленскому

Зеленский задал "вопрос из народа", однако глава государства назвал его слова ложью

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" снова задал вопрос, который ему предложили украинцы. Он поинтересовался, почему в условиях войны, президент Петр Порошенко продолжает бизнес в России и почему так сильно обвалилась гривня.

"Почему у всех ваших людей две руки? Почему вы схватили гражданина за нос, а женщине сорвали шапку? Добровольцы оказались в тюрьмах, потому что они для вас угроза? Помните ли вы такое слово как люстрация? Почему ваши конфеты до сих пор можно купить в магазинах Москвы? Правда ли, что конфеты "Рошен" есть в пайках "ополченцев" "ДНР и ЛНР"? Почему обвалилась гривня? Почему Гонтарева (экс-глава НБУ) прячется в Лондоне? Выберите любой вопрос", – озвучил Зеленский.

Президент, отвечая на вопрос, заявил, что это все ложь.

"Могу ответить за 20 секунд. Абсолютно все, что говорил Зеленский – ложь и не отвечает действительности. Но на несколько вопросов я хочу ответить более подробно. Например, про отрубленные руки. Позиция первая: я не кат и не судья, президент создает условия для справедливого суда, следственных органов, для честного расследования. И делал и буду делать все, что от меня зависит ... Ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции, потому что как только будет любое обоснованное подозрение, он перестанет быть другом или партнером и будет сидеть в тюрьме. Это принцип демократического государства", – сказал глава государства.

Смотрите онлайн-трансляцию сайта "Сегодня" с дебатов на "Олимпийском".

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