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Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": онлайн-трансляция

Сегодня, 16:56

За очной встречей кандидатов в президенты будут наблюдать не только на стадионе, но и даже в России

Фото: Сегодня

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты накануне второго тура президентских выборов. Старт планируется в 19:00 на национальном спорткомплексе "Олимпийский".

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию с НСК "Олимпийский".

На стадионе у каждого из кандидатов своя сцена. Отметим, что по закону существует определенный регламент для президентских дебатов, касающийся студии "Общественного телевидения". Возможно, такой же формат будет применен и к стадиону. На все про все – час. Порядок таков: одна минута – на вопрос, три – на ответ. Каждый кандидат успеет поставить оппоненту 4-5 вопросов. Кто будет выступать первым – обычно определяет жеребьевка.

Отметим, что на "Общественном телевидении" также запланировано время для дебатов, там уже все подготовили и ждут кандидатов с 21:00.

Также дискуссию между кандидатами в президенты могут видеть и в России. Как уже сообщала главный редактор "главной пропагандистской машины" Кремля Russia Today Маргарита Симоньян, встреча кандидатов в переводе на русский язык будет транслироваться на сайте RT Russia и на канале видеоагентства Ruptly в YouTube. Также ходили слухи, что планировали подключиться к действу "Дождь" и "Россия 24". Даже в Кремле сказали, что будут смотреть дебаты.

Накануне глава МВД Арсен Аваков заявлял, что силовики провели подготовку к мероприятию на стадионе и ожидают не менее 60 тысяч зрителей. Поэтому на территории спорткомплекса и внутри стадиона будут дежурить 10 тысяч полицейских.

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Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский

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