"Ни одной победной войны против Украины": Кулеба пристыдил Россию

Россия после вторжения в Украину не достигла практически ничего из своих целей, и не было никакой "победоносной войны" против нашей страны – об этом заявил в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Журналист напомнила министру недавнее интервью российского лидера Владимира Путина, в котором он говорил, что постсоветские страны получили "исконно русские земли" и забрали их с собой после выхода из СССР, а теперь якобы "задолжали" их Москве.

На вопрос о том, может ли Россия пойти еще на одну "победную войну" против Украины на фоне таких "угроз" соседним странам, министр ответил: "Не было у России ни одной победной войны (против Украины. – Ред.)".

"Более того, если вернуться в 2014 год и вспомнить, какие были истинные цели России – а это: остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, разрушить Украину как целостное государство, отсекая от нее по сути половину территорий через проект "Новороссия", – то мы видим, что первый пункт полностью провален, второй выполнен на условных 10-20%, потому что есть только оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым. Поэтому на самом деле "успех" российской агрессии крайне ограничен. А если к этому добавить еще и ту цену, которую заплатила и продолжает платить Россия за свою агрессию, думаю, что о какой-то русской победе можно говорить только в больном воображении каких-то российских идеологов", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины заявлял, что Киев не намерен менять переговорные форматы по Донбассу. Он отметил, что дипломаты должны постоянно иметь разные варианты для переговоров с Россией.

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

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