Ничего у вас не получится: Порошенко прокомментировал дело ГБР

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Пятый президент Украины Петр Порошенко 18 ноября дал комментарий журналистам в аэропорту "Киев" имени Сикорского. Он пояснил, что вернулся из Турции, где находился с визитом, был вынужден отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Порошенко назвал подозрение провокацией, а дело юридически ничтожным.

"Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу первокурснику. Обвинять пятого президента Украины в захвате государственной власти – это смешно. Может, они имеют в виду времена Януковича, и господин Труба с господином Портновым решили защищать Януковича... Важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее – запугать нашу команду. Цель ее – остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Хочу подчеркнуть: ничего у вас не получится!", – заявил Порошенко.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения пятому президенту Украины (2014-2019 гг.), лидеру Европейской солидарности Петру Порошенко.

В ГБР отмечают, что проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. В документе идет речь о подозрении Порошенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.109 (ограничение или лишение свободы до 5 лет) и ч. 2 ст. 364 (тюремный срок от 5 до 8 лет) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом.

Как сообщали новости "Сегодня", пятый президент, а ныне народный депутат не единожды пропускал допросы в Госбюро расследований по нескольким уголовным производствам, где он, как заявляли в ГБР, проходил в качестве свидетеля. После одной из неявок Порошенко в ГБР рассказали подробности дела по назначению судей и как к этому причастен пятый президент.

Смотрите также видео, как поход Порошенко на допрос в ГБР летом закончился дракой на улице:

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