"Нормандская встреча": Ермак рассказал об ожиданиях от переговоров

Андрей Ермак Фото: Сегодня

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Украина на будущих "нормандских переговорах" в Париже ожидает договоренностей по конкретным шагам и срокам в урегулировании конфликта – это план максимум. Или, как минимум, договориться до нового перемирия и возвращения пленных. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" советник президента Украины Андрей Ермак.

"Если говорить о программе максимум и программе минимум, то программа максимум предусматривает какой-то действенный план с реальными сроками – это план окончания войны и план восстановления нашей территориальной целостности и возвращения всех наших территорий, всех наших пленных, фактическое прекращение войны, которая сегодня, к сожалению, продолжается. Я считаю, это большое достижение, что, наконец, человеческая жизнь стала приоритетной ценностью любого политического действия команды президента Зеленского и нашего правительства. Это доказывают и 35 пленных, которых мы вернули. И так же точно жизнь каждого украинца для нас является наибольшей ценностью. Наше государство должно вернуть все, что мы потеряли в последние годы", – сказал он.

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в то же время Ермак отметил, что украинская сторона по итогам переговоров рассчитывает хотя бы на перемирие на Донбассе и обмен пленными.

"Программа минимум – я считаю, что здесь на первом месте также должно стоять прекращение боевых действий, которое приведет, наконец, к тому, что мы перестанем терять наших ребят, которые сегодня защищают Украину. Во-вторых, это четкая договоренность об обмене и возврате всех наших пленных, которые сегодня находятся и на неподконтрольных территориях, и на территории России. Также я считаю, что программа минимум – это получить четкий сигнал, какие дальнейшие шаги будут происходить относительно выполнения Минских договоренностей. Еще хочу подчеркнуть, что мы, безусловно, рассматриваем все только в интересах Украины и наших людей", – сказал советник президента.

Читайте на сайте Сегодня полный текст интервью с Андреем Ермаком: "Сам факт "нормандской встречи" – это уже победа Украины".

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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