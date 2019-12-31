Новогоднее обращение Зеленского к украинцам: онлайн-трансляция

Глава государства традиционно расскажет об успехах уходящего года, а также озвучит пожелания украинцам

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Владимир Зеленский впервые обратится к украинцам в качестве президента Украины. В прошлом году его обращение стало заявлением о баллотировании в президенты.

Традиционное для украинских президентов обращение начнется сегодня накануне боя курантов в 23:55. Обращение Владимира Зеленского будет транслировать не только сайт "Сегодня", но и телеканалы "Украина" и "Украина 24".

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 января 2019 года появилось видеообращение, в котором Зеленский заявил о планах идти в президенты. В то время вокруг еще шоумена только ходили слухи и догадки, будет ли он баллотироваться. В своем обращении Зеленский говорил, что у каждого украинца есть три пути, и призвал определиться с выбором.

А тем временем сегодня, 31 декабря, свершилось событие, которого не было пять лет – впервые с начала российской агрессии на Донбассе и в Крыму президенты России и Украины поздравили друг друга с Новым годом. Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудил последние важные события между странами.

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