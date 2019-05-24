Новый глава Генштаба ВСУ прокомментировал возможность военного решения на Донбассе
По словам Руслана Хомчака, чисто военного варианта урегулирования конфликта он не видит
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что чисто военный вариант освобождения оккупированной части Донбасса не рассматривается.
"Чисто военного варианта я не вижу", – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта на Донбассе.
Комментируя заявление бывшего командующего Объединенными силами Сергея Наева о том, что на военную операцию по освобождению Украины оккупированных территорий уйдет очень короткое время, Хомчак заметил: "Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался (когда это заявлял – Ред.). Мне самому интересно, как он это видит".
Ранее Сергей Наев заявил, что Объединенные силы способны выполнить задачи по освобождению оккупированных местными боевиками и российскими военными территорий в очень короткое время, если будут созданы условия, при которых Россия не станет вмешиваться в ход военных действий на Донбассе.
Напомним, 21 мая Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко.
Как известно, глава Администрации президента Андрей Богдан выступает за переговоры с Россией для прекращения конфликта на Донбассе, но эти вопросы нужно обсуждать с украинцами.
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