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Новый глава Генштаба ВСУ прокомментировал возможность военного решения на Донбассе

24 мая, 13:35

По словам Руслана Хомчака, чисто военного варианта урегулирования конфликта он не видит

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что чисто военный вариант освобождения оккупированной части Донбасса не рассматривается.

"Чисто военного варианта я не вижу", – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта на Донбассе.

Комментируя заявление бывшего командующего Объединенными силами Сергея Наева о том, что на военную операцию по освобождению Украины оккупированных территорий уйдет очень короткое время, Хомчак заметил: "Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался (когда это заявлял – Ред.). Мне самому интересно, как он это видит".

Ранее Сергей Наев заявил, что Объединенные силы способны выполнить задачи по освобождению оккупированных местными боевиками и российскими военными территорий в очень короткое время, если будут созданы условия, при которых Россия не станет вмешиваться в ход военных действий на Донбассе.

Напомним, 21 мая Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко.

Как известно, глава Администрации президента Андрей Богдан выступает за переговоры с Россией для прекращения конфликта на Донбассе, но эти вопросы нужно обсуждать с украинцами. 

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Тег Донбасс, генштаб, хомчак, Наев

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Источник:

УНИАН

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