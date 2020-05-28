"Нужно больше экономических решений": Зеленский провел совещание с членами Кабмина

Президент Владимир Зеленский настаивает на помощи государства бизнесу во время карантина через создание новых экономических программ. Правительство уже полным ходом готовится к этому. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании, передает Офис президента.

"Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19 из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи", – сказал глава государства.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса и уже готовит программы выхода из экономического кризиса. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощь по безработице. Он пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы.

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Глава правительства опроверг слухи о повышении тарифов на коммунальные услуги и заверил, что они расти не будут.

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В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что людям надо разъяснять: безопасность во время выхода из карантина остается приоритетом. Ведь, по словам чиновника, в некоторых странах, где быстро ослабляют ограничения, возникают новые сильные вспышки инфекции.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что работает с международными экспертами над усовершенствованием второго этапа медицинской реформы для разработки достаточного финансирования больниц и медиков в период выхода из кризиса, а со следующего года – перехода на новую, улучшенную систему медицины, которая обеспечит работу медучреждений и специалистов.

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В свою очередь главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак проинформировал о направлении 18 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного креста на оккупированную территорию Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 мая Кабмин представил программу выхода из коронакризиса. Приоритет нынешнего правительства – защита украинского бизнеса. По словам Шмыгаля, документ начали готовить сразу после начала карантина и работали над ним более 6 недель, и теперь он предлагается для публичного обсуждения.

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