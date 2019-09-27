Одна из экзотических стран отменила визы для украинских дипломатов

Ранее Шри-Ланка отменила плату за туристическую визу для украинцев, а теперь визы вообще не понадобятся обладателям украинских дипломатических, служебных или официальных паспортов.
Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины, на полях 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава дипведомства Вадим Пристайко подписал с госсекретарем МИД Шри-Ланки Равинатой Арьясинхой соглашение об освобождении от оформления визы отдельными группами граждан.
"Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня украинского-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций", – добавили в украинском МИД.
Кроме того, Пристайко обсудил со своим собеседником вопросы защиты интересов граждан обоих государств.
Напомним, ранее в этом году стало известно, что за два года действия безвизового режима Украины со странами Европейского союза и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок за границу.
Мы также писали, что Украина занимает 44-е место из 109 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. Это стало возможным, поскольку украинцы имеют безвизовый доступ в 126 стран мира.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк