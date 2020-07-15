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Офис генпрокурора должен выплатить люстрированным рекордную сумму: счет пошел на миллионы

15 июля, 23:55

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В судах сейчас находится немало дел по искам бывших работников органов прокуратуры

В украинских судах сейчас находятся 1006 дел по искам экс-работников органов прокуратуры как к Офису генпрокурора, так и к региональным прокуратурах, и 676 из них касаются восстановления на работе в Офисе генпрокурора.

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Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, – пишет Укринформ.

"В судах сейчас находятся 1006 дел по искам бывших работников органов прокуратуры. В частности, 15 – о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 676 – это о восстановлении на работе в Офисе генерального прокурора. И 315 – о восстановлении прокуроров региональных прокуратур. Причем это не только восстановление на работе, это и возмещения морального вреда, непосредственно обязательства совершить определенные действия, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула ... то есть, это комплексные иски, которые будут иметь системные последствия", – сказала она.

Суды уже рассмотрели 34 иска, "из них отказано в удовлетворении – 9, это о восстановлении в должности, удовлетворено – 15 исков и взыскано в пользу истцов еще 4,8 млн грн, то есть, эти средства уже ОГП должен выплатить".

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"Кроме того, у нас есть вопросы люстрации. На сегодня уже около 60 исков удовлетворено. Люстрированным надо выплатить около 50 млн грн", – отметила генпрокурор.

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Она уточнила: по люстрованих прокуроров была создана отдельная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Украине люстрированные чиновники могут получить компенсации за должности.

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суд компенсации прокуратура Украина люстрация Офис генпрокурора

Источник: Укринформ

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