Олег Ляшко должен вернуться в Раду: в ПАСЕ объяснили причину

Делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы, экс-нардеп Георгий Логвинский уверен, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко непременно должен вернуться в украинский парламент в статусе депутата, поскольку может сыграть важную роль в судьбе украинского парламентаризма. Об этом Логвинский написал на своей странице в Facebook.

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"Почему Олег Ляшко должен вернуться в парламент? Для меня ответ очевиден: он станет одним из самых сильных спикеров в этом странном, молчаливом созыве Верховной Рады.

Более того, Ляшко должен не только вернуться в парламент, но и присоединиться к украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как человек, который председательствовал на сессии ПАСЕ и работал в этой делегации, я отлично знаю его роль в процессе защиты украинских интересов на международной арене. Он усилит команду тех, кто продолжает бороться против российской агрессии дипломатическим путем, и не позволит сдать национальные интересы страны в обмен на сомнительные обещания", – отметил Логвинский.

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Напомним, что выступления Олега Ляшко в ПАСЕ всегда были очень яркими и обсуждаемыми.

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Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает лидера Радикальной партии Олега Ляшко на парламентских выборах осенью по 208-му избирательному округу в Черниговской области

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