Олигархи готовы перезапустить свое отношение к Украине – Зеленский

Президент отметил, что есть сложности в разговорах с крупным бизнесом, но он уверен, что олигархи услышат власть

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Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее обратился к международному бизнесу, считает, что олигархи готовы перезапустить свое отношение к Украине и монополистов в стране не должно быть. Об этом он заявил во время выступления на шестнадцатой ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Укринформ.

"Что касается крупного бизнеса в нашей стране и есть альтернативное название – олигархи, контролирующие действительно иногда не просто производство, а некоторые отрасли, то мы предложили нормальные правила – монополистов больше не может быть в Украине... Думаю, они (олигархи – Ред.) сами уже готовы к тому, чтобы перезапустить свое отношение, перезапустить свою ментальность", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине должен быть открыт рынок. Президент отметил, что есть сложности в разговорах с крупным бизнесом, но он уверен, что олигархи услышат власть, а если не услышат, то "придется другие попытки найти как с ними говорить".

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"Эта страна предоставила крупным бизнес-группам очень много всего – время, большие деньги, возможности, иногда давала возможности выводить эти деньги из страны, сейчас пришло великое время для страны. Они понимают, что все их крупные производства, все их заводы, монопольные отрасли, если развалится наша страна, если у нас, не дай Бог, все люди отсюда уедут, то для кого они будут держать свой бизнес? Кто будет работать на их заводах? Мне кажется, что они уже ментально меняются", – добавил Зеленский.

По его словам, власть перезапускает Антимонопольный комитет и уже заменили заместителей его руководителя.

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"Посмотрим, как работает глава Антимонопольного комитета", - отметил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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