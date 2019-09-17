ООН призывает Украину принять закон о нацменьшинствах: стала известна причина

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Организация объединенных наций (ООН) призывает власти Украины принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов. Об этом заявила во вторник на брифинге глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

"Мы призываем кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", – сказала она.

Такую рекомендацию глава миссии пояснила, в частности, тем, что 16 июня в Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного.

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"Для того, чтобы обеспечить справедливый баланс ... нужен закон о правах нацменьшинств и коренных народов", - добавила Богнер.

Закон о функционировании украинского языка как государственного, вступивший в силу 16 июня, продлил до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык.

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Согласно документу, лица, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными в Европейском Союзе, и начали получать общее среднее образование до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего меньшинства, до 1 сентября 2023 года продолжат получать такое образование по правилам, существовавшим до вступления в силу закона "Об образовании".

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Как сообщалось, Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

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