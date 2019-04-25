Верховная Рада приняла закон об украинском языке

Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть

Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine.

Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект № 5670-д, к которому было пройдено 2082 правки.

Перед голосованием спикер парламента Андрей Парубий обратился к депутатам.

"Сегодня, в чистый четверг, мы принимаем еще один судьбоносный закон для восстановления исторической справедливости, утверждения украинской идентичности – это закон об украинском языке как государственном. Украинское государство имеет государственный язык – это украинский язык. Мы, украинский парламент, принимая закон, выполняем свой долг", – сказал он.

В парламент пришли экс-президент Виктор Ющенко, патриарх Филарет, а в ложе прессы находились военные. Перед принятием закона, в сессионном зале включили видеоролик, в котором к депутатам обратились известные украинцы и призвали принять закон.

Согласно статье 10 Конституции Украины государственным языком является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Украинский язык, наряду с государственным флагом, гербом и гимном, является одним из символов украинского государства.

Законопроект № 5670-д регулирует порядок применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Документ регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Применение украинского языка в публичных сферах:

в образовании и науке;

в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в сфере электронных информационных систем;

в сфере обслуживания потребителей;

в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах;

регулирует применение государственного языка в названиях и именах.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

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