Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

Верховная Рада приняла закон об украинском языке

Сегодня, 11:02

Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть

Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine
Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine.

Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект № 5670-д, к которому было пройдено 2082 правки.

Перед голосованием спикер парламента Андрей Парубий обратился к депутатам.

"Сегодня, в чистый четверг, мы принимаем еще один судьбоносный закон для восстановления исторической справедливости, утверждения украинской идентичности – это закон об украинском языке как государственном. Украинское государство имеет государственный язык – это украинский язык. Мы, украинский парламент, принимая закон, выполняем свой долг", – сказал он.

В парламент пришли экс-президент Виктор Ющенко, патриарх Филарет, а в ложе прессы находились военные. Перед принятием закона, в сессионном зале включили видеоролик, в котором к депутатам обратились известные украинцы и призвали принять закон.

Согласно статье 10 Конституции Украины государственным языком является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Украинский язык, наряду с государственным флагом, гербом и гимном, является одним из символов украинского государства.

Законопроект № 5670-д регулирует порядок применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Читайте также

Документ регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Применение украинского языка в публичных сферах:

  • в образовании и науке;
  • в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;
  • в сфере электронных информационных систем;
  • в сфере обслуживания потребителей;
  • в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;
  • при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;
  • в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах;
  • регулирует применение государственного языка в названиях и именах.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег закон, Рада, украинский язык, депутаты, языковой закон

Вы сейчас просматриваете новость " Верховная Рада приняла закон об украинском языке". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рада готовится принять закон об украинском языке

Сегодня, 10:17

После принятия закона об украинском языке, у депутатов будет ряд других важных вопросов

Бурбак: новый президент, правительство и парламент должны работать вместе

23 апреля, 16:52

Глава парламентской фракции "Народный фронт" отметил, что за пять лет Украина почувствовала положительные и небывалые преобразования

Украинский язык на телевидении: Зеленский рассказал, что будет с квотами

18 апреля, 11:40

Зеленский рассказал, что можно было сделать вместо закона о квотах для перехода на украинское вещание

В оккупированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения – правозащитники

26 марта, 16:07

Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационными властями

«Не бойтесь измены»

«Три упражнения от тревоги, которым меня научил психотерапевт»

Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

В МВД прокомментировали демонстрацию Зеленским бюллетеня

Каким должен быть завтрак ребенка: 4 основы правильного питания

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

Новый способ удаления царапин за 5 минут

«Сбежавший с Украины» Матиос объяснил свое исчезновение

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

В Минкульте назвали зарплату Нищука за март