Опубликован разговор якобы Гончарука о Зеленском: "Слуга народа" обсуждает запись

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

На заседании фракции "Слуг народа", которая проходит сегодня с 19:00, обсуждают запись разговора якобы премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом в комментарии УНН сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Отвечая на вопрос, будут ли обсуждать на заседании фракции выложена запись разговора "Гончарука", она ответила: "Обсуждаем".

Также нардеп добавила, что фракция еще не решала вопрос, будут ли они выдвигать по инциденту какое-то заявление.

Отметим, что запись появилась на анонимном канале, кто автор – неизвестно. Официальные лица пока что не комментировали инцидент. Кроме того, нет доказательств, что запись аутентичная.

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В разговоре "Гончарук" обсуждает с "министрами" экономическую стратегию правительства, курс валют и тому подобное. В этом контексте голос человека, похожего на премьера, упоминает и президента Владимира Зеленского. Стоит отметить, что себя предполагаемый глава Кабмина называет "полным профаном в экономике".

В записи указано, что помимо Гончарука, на заседании присутствовали глава Минфина Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий и его зам Екатерина Рожкова, а также замглавы ОП Юлия Ковалив. Подчеркнем, что видео заседания нет, якобы участников разговора подписал автор.

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Запись также прокомментировали депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский. Они считают, что "после оскорблений в адрес президента"Гончарук должен уйти в отставку.

Ранее премьер Алексей Гончарук призвал не спекулировать на размерах зарплат министров. Он считает, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о высоких премиях министрам и их заместителям.

Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера относительно информации о высоких премиях.

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