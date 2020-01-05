Организаторы форума в Киеве отменили участие российского политика Ирины Хакамады

Ирина Хакамада .Фото: facebook.com/KhakamadaIrina

Российский политик Ирина Хакамада не приедет в Киев для участия в форуме, поскольку организаторы отказали ей в участии из патриотических соображений, поскольку она не раз высказывалась за "российский Крым", например, поздравляла президента РФ Владимира Путина с блестящей операцией по захвату украинского полуострова.

Так, компания Taryan Group заявила об отмене участия Хакамады в форуме в Киеве.

"Мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы. Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров – бизнес-тренер Ирина Хакамада – не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", – говорится в заявлении.

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Ирина Хакамада: депутат Государственной думы трех созывов (1993-2003), сопредседатель политической партии Союз правых сил (1999-2003), кандидат в президенты Российской Федерации (2004), член Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека (2012-2018). Ранее она называла неожиданный способ, как помириться с Украиной. Для этого она предложила выплатить Киеву контрибуцию за кражу Россией полусотрова.

Также она неоднократно отмечалась антиукраинскими заявлениями. Так, например, в 2014 году, задавая вопрос Путину, она сказала: "Крым всегда нуждался в русской самоидентификации" и "они всегда хотели быть в России……Вы победитель. Вы действительно провели супер-операцию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня честно сказали, что "зеленые человечки" – это мирные наши военные, которые защищали русских людей".

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