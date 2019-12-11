Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Особый статус Донбасса хотят продлить на год – законопроект

11 декабря, 14:05

Украинская власть планировала принять новый закон, но все же пошла по более простому пути

/ Фото: Сегодня

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2569, которым предлагается продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на один год.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 закона об особом статусе Донбасса и заменить дату его действия – с "2019" на "2020".

Реклама

"Законопроект вносится в связи с тем, что 31 декабря 2019 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – говорится в пояснительной записке.

В тренде
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

Таким образом, инициаторы документа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко рассчитывают, что особый статус будет продлен до конца следующего года. Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.

Напомним, ранее планировалось принять новый закон об особом статусе Донбасса, заменив нынешний. Однако после переговоров "Нормандской четверки" в Париже в итоговом коммюнике отмечалось, что будет обсужден вопрос внедрения "формулы Штайнмайера" в украинский закон об особом статусе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс закон законопроект особый статус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
Фесенко о переговорах в Париже: Контратака Зеленского сбила Путина с толку
Фесенко о переговорах в Париже: Контратака Зеленского сбила Путина с толкуПолитика
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате": подробностиПолитика
"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицамиПолитика
Зеленский вернулся с
Зеленский вернулся с "нормандского саммита" и показал фото из аэропортаПолитика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...