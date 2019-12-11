Особый статус Донбасса хотят продлить на год – законопроект

Украинская власть планировала принять новый закон, но все же пошла по более простому пути

/ Фото: Сегодня

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2569, которым предлагается продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на один год.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 закона об особом статусе Донбасса и заменить дату его действия – с "2019" на "2020".

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"Законопроект вносится в связи с тем, что 31 декабря 2019 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – говорится в пояснительной записке.

Таким образом, инициаторы документа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко рассчитывают, что особый статус будет продлен до конца следующего года. Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.

Напомним, ранее планировалось принять новый закон об особом статусе Донбасса, заменив нынешний. Однако после переговоров "Нормандской четверки" в Париже в итоговом коммюнике отмечалось, что будет обсужден вопрос внедрения "формулы Штайнмайера" в украинский закон об особом статусе.

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