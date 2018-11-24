Отец Павла Гриба призвал писать сыну письма

Украинский политзаключенный Павел Гриб, которому суд продлил арест до 24 апреля 2019 года, опять не получает корреспонденцию, но писать ему письма нужно.

Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб, передает Громадське.

"Павел снова не получает никакой корреспонденции. И писать ему все равно очень нужно. Поддержка жизненно необходима. Письма должны прийти. Поддержите Павла. Адрес: 344082, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая садовая, 31 ФКУ СИЗО-4 ФСИН России", – сказал отец политзаключенного.

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По словам Игоря Гриба, 23 ноября состоялось очередное судебное заседание по делу Павла и провели допрос свидетеля стороны обвинения. Заседание практически полностью проходило в закрытом режиме.

Следующие судебные заседания назначили на 29 и 30 ноября.

Напомним, что 28 августа прошлого года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания - портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.