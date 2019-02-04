Открывается новая сессия Рады: чем займутся депутаты на этой неделе

Глава парламента, среди прочего, предложил народным избранникам заняться украинской армией

Открывается новая сессия Рады: чем займутся депутаты на этой неделе 2019-02-04T13:27:00+02:00 Политика Глава парламента, среди прочего, предложил народным избранникам заняться украинской армией

Одним из главных вопросов на текущей неделе в Верховной Раде станет рассмотрение конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО, а также блоки вопросов о приближении стандартов украинской армии к НАТО и топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил на Согласительном совете парламента спикер ВР Андрей Парубий.

"Мы начинаем десятую сессию Верховной Рады Украины VIII созыва, во время которой будут проходить президентские выборы. Нам важно обеспечить эффективную и действенную работу парламента", – сказал он.

Глава парламента отметил, что в первую очередь (во вторник, 5 февраля) депутаты должны утвердить повестку для сессии.

"На этой неделе аппарат Верховной Рады предлагает следующую повестку дня. Первый блок вопросов – это вопросы национальной безопасности и обороны, где значительная часть законов касается приведения в соответствие украинской армии к стандартам НАТО и реформы Вооруженных сил. Второй блок вопросов касается топливно-энергетического комплекса", – сказал Парубий.

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А вот в четверг, 7 февраля, спикер ожидает рассмотрение в сессионном зале законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины по поводу стратегического курса государства к обретению полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

"Хочу подчеркнуть – это будет заключительное третье голосование, которое требует 300 голосов. Я буду предлагать, чтобы мы в четверг начали нашу работу по изменениям в Конституцию по членству Украины в ЕС и НАТО, поскольку это принципиальный вопрос и важное позиционирование для Украины в доведении необратимости нашего пути в ЕС и НАТО", – подчеркнул он.

Напомним, 20 сентября Рада поддержала законопроект об изменениях в Конституцию, отправив соответствующий законопроект в Конституционный суд для его одобрения. В итоге документ с позитивным заключением снова вернули в парламент и 22 ноября Верховная Рада поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО.

Теперь, согласно процедуре, окончательное голосование по законопроекту будет проходить уже на новой сессии Верховной Рады (зима-лето 2019-го). Депутатам для этого нужно будет конституционное количество голосов – не менее 300.

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