Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Новости политики

Открывается новая сессия Рады: чем займутся депутаты на этой неделе

Сегодня, 13:27

Глава парламента, среди прочего, предложил народным избранникам заняться украинской армией

Открывается новая сессия Рады: чем займутся депутаты на этой неделе Политика Глава парламента, среди прочего, предложил народным избранникам заняться украинской армией

Одним из главных вопросов на текущей неделе в Верховной Раде станет рассмотрение конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО, а также блоки вопросов о приближении стандартов украинской армии к НАТО и топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил на Согласительном совете парламента спикер ВР Андрей Парубий.

"Мы начинаем десятую сессию Верховной Рады Украины VIII созыва, во время которой будут проходить президентские выборы. Нам важно обеспечить эффективную и действенную работу парламента", – сказал он.

Глава парламента отметил, что в первую очередь (во вторник, 5 февраля) депутаты должны утвердить повестку для сессии.

"На этой неделе аппарат Верховной Рады предлагает следующую повестку дня. Первый блок вопросов – это вопросы национальной безопасности и обороны, где значительная часть законов касается приведения в соответствие украинской армии к стандартам НАТО и реформы Вооруженных сил. Второй блок вопросов касается топливно-энергетического комплекса", – сказал Парубий.

Читайте также

А вот в четверг, 7 февраля, спикер ожидает рассмотрение в сессионном зале законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины по поводу стратегического курса государства к обретению полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

"Хочу подчеркнуть – это будет заключительное третье голосование, которое требует 300 голосов. Я буду предлагать, чтобы мы в четверг начали нашу работу по изменениям в Конституцию по членству Украины в ЕС и НАТО, поскольку это принципиальный вопрос и важное позиционирование для Украины в доведении необратимости нашего пути в ЕС и НАТО", – подчеркнул он.

Напомним, 20 сентября Рада поддержала законопроект об изменениях в Конституцию, отправив соответствующий законопроект в Конституционный суд для его одобрения. В итоге документ с позитивным заключением снова вернули в парламент и 22 ноября Верховная Рада поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО.

Теперь, согласно процедуре, окончательное голосование по законопроекту будет проходить уже на новой сессии Верховной Рады (зима-лето 2019-го). Депутатам для этого нужно будет конституционное количество голосов – не менее 300.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Рада, Конституция, сессия, депутаты, Парубий

Вы сейчас просматриваете новость " Открывается новая сессия Рады: чем займутся депутаты на этой неделе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предвыборный прайс: на что хватит денег партий

30 января, 07:54

На 2019-й денег политсилам дали больше, но их вряд ли хватит на широкую агитацию

В Раде предложили сократить использование пластиковых пакетов в Украине

29 января, 17:00

Депутаты отмечают, что этот материал долго распадается, а при утилизации наносит вред окружающей среде и вредит здоровью людей

Аваков просит Раду ужесточить наказания за нарушения на выборах

28 января, 15:19

МВД вместе с гражданской сетью «ОПОРА» разработали законопроект, которым сделаю жестче наказания для нарушителей

В Украине хотят запретить гражданским носить военную форму: в Раде пугают штрафами

21 января, 18:20

Штрафовать хотят еще и за надругательство над памятниками воинам АТО

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях