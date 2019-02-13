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Отстранение Супрун: Кабмин частично разблокировал работу Минздрава

Сегодня, 21:11

Правительство приняло распоряжение, чтобы обеспечить непрерывность работы Минздрава

Отстранение Супрун: Кабмин частично разблокировал работу Минздрава Политика Правительство приняло распоряжение, чтобы обеспечить непрерывность работы Минздрава

Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун временно исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

"С целью обеспечения непрерывности работы Министерства здравоохранения Украины первому заместителю министра здравоохранения Украины Супрун Ульяне временно, до назначения министра здравоохранения Украины в установленном законом порядке, обеспечить исполнение обязанностей министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабинета министров Украины", – говорится в распоряжении от 13 февраля, обнародованном на сайте правительства.

Супрун написала на странице в Facebook, что распоряжение Кабмина является "консолидированным решением, позволяющим разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава Украины".

"Это исключительный шаг правительства в ответ на ограничение работы Министерства решением Окружного административного суда Киева", – добавила она.

По словам Супрун, в четверг, 14 февраля, она безотлагательно одобрит распределение вакцин и лекарств в регионы, отправление в зарубежные клиники 44 украинцев, продолжение строительства "Охматдета" и другие решения.

"Но для полного восстановления работы Минздрава продолжим борьбу в суде", – заключила она.

Напомним, 5 февраля Окружной админсуд Киева запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

11 февраля судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решения по ходатайству Министерства юстиции об отмене ограничения деятельности Супрун.

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Тег лекарства, Минздрав, супрун, суды

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