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Пример заразителен: каковы шансы Вакарчука, Поляковой и Павлика покорить политический олимп

31 мая, 13:33

Политолог оценил шансы каждого потенциального кандидата

Оля Полякова
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Звездам украинского шоу-бизнеса - Святославу Вакарчуку, Оле Поляковой и Виктору Павлику – которые заявили о желании пойти в политику, ничего не "светит".

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, они вдохновились примером шоумена Владимира Зеленского, ставшего президентом, однако не смогут повторить его успех.

"Пример Зеленского заразителен. Они посмотрели, что Зеленский с разгромным счетом выиграл президентские выборы. И сейчас его партия идет с высокими рейтингами на парламентские выборы. Вот они и подумали – чем мы хуже? Но, я думаю, что у них нет никаких шансов. Эта ситуация "выстрелила" только раз. И "выстрелила" она с Зеленским, который лепил образ человека, шутившего о политике. Потом был сериал "Слуга народа", в котором он разыграл образ президента. Он давно готовился к этому – и это сработало идеально по всем пунктам. Повторить это невозможно – тем более у певца, у певицы", – говорит Сазонов.

Как считает эксперт, кроме примера Зеленского, звезд еще мотивирует желание реализоваться в другой сфере.

"Деньги деньгам – рознь. Разные масштабы. Кроме того, одно дело – люди состоялись в шоу-бизнесе, а теперь хотят большего. Условно говоря, они хотят стать теми людьми, у которых они раньше пели на корпоративах. Теперь они хотят заказывать себе звезд на корпоративы. То есть, тут работает желание реализоваться", – дополняет политолог.

Но, по мнению Сазонова, никому из них не стоит идти этим путем. Единственный, у кого что-то может получиться в политике, – это Святослав Вакарчук.

"Вакарчук – исключение. Он имеет политический опыт, был в Раде, учился в Стэнфорде. Он работает на патриотически настроенную аудиторию. Он возьмет что-то (т.е., получит голоса избирателей. – Ред.) и пройдет в Раду. И проведет партию "Голос". А Полякова и Павлик – это несерьезно. Это даже не повод для шуток", – подводит итог эксперт.

Ранее мы писали, что Вакарчук представил свою партию "Голос". Певец окончательно решил уйти в политику.

Кроме того, о желании сменить сферу деятельности заявили Оля Полякова и Виктор Павлик.

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Тег выборы, Рада, звезды, вакарчук, парламент, кандидаты, эксперт, Зеленский, Павлик, партии, полякова, успех, шансы, Сазонов

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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