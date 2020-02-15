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Партия "Слуга народа" диджитализируется: подробности

15 февраля, 13:44

Виталий Рябошапка

На съезде партии будет рассмотрен «апгрейд Устава»

Съезд партии "Слуга народа". Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Съезд партии "Слуга народа". Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Партия "Слуга народа" намерена создать максимальное количество ячеек по Украине и "диджитализирует" членство в партии. Об этом рассказал журналистам в кулуарах съезда партии народный депутат Александр Качура.

"Мы планируем в ближайшее время покрыть партийными местными организациями абсолютно все территориальные единицы Украины. Сейчас у нас есть областные организации абсолютно во всех областях, есть областные штабы. Но мы немного пересмотрим формат, осовременим его. Мы не видим партстроительство в том виде, в котором оно практиковалось раньше. Потому что раньше в Украине это была такая постсоветская модель строительства партий", – сказал народный депутат.

По его словам, сегодня на съезде будет рассмотрен "апгрейд Устава".

"Мы впервые в истории Украины предоставляем возможность стать членом партии в электронном режиме. Второе – вся коммуникация будет вестись современными методами. Между членами Политсовета, между членами партии – можно будет обратиться по Скайпу, оставить сообщение. Это абсолютно новый подход", – рассказал Качура.

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Напомним, сегодня в Киеве проходит съезда партии "Слуга народа". В ходе съезда делегаты изберут руководство партии, в частности заместителей главы партии.

Напомним, ранее появилось видео визита президента Владимира Зеленского в Раду и встречи со "слугами народа".

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партия Украина слуга народа

Источник: Сегодня

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