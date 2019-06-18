Партия Смешко напомнила, что Украина – многонациональное государство

"Сила и честь" считает, что Томенко должен извиниться за слова о нацменьшинствах

Украина - многонациональное государство. Фото: depositphotos.

Партия "Сила и честь" Игоря Смешко заявила о недопустимости высказываний политиков о важности только титульной нации. Об этом говорится в обнародованном заявлении партии.

"По нашему глубокому убеждению, Украина является многонациональным демократическим государством, где нет места ксенофобии, антисемитизму и унижению кого-либо по национальной принадлежности", – говорится в заявлении.

В партии "Сила и честь" требуют, чтобы такие политики извинились перед всеми гражданами Украины и подчеркивают, что в будущем украинском парламенте таким политикам нет места.

"В нашем государстве не может быть места дискуссиям о цвете кожи, этносе, национальной принадлежности. Это просто недопустимо. Подчеркиваем: сила государства в его разнообразии и единстве", – говорится в заявлении партии.

В партии напомнили, что 17 июня во время дебатов на одном из украинских телеканалов политик и кандидат в народные депутаты Николай Томенко, отвечая на вопрос зрителя, заявил: "У нас этно-национальное законодательство одно из самых толерантных в мире. Нам бы так за украинцев беспокоиться, как мы за национальные меньшинства беспокоимся".

Новости "Сегодня" также писали, что Смешко призвал жителей Донбасса отказаться от российских паспортов и не идти на сговор с агрессором .

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