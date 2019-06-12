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Парубий подписал Закон о ВСК и импичменте и передал его Зеленскому

12 июня, 18:12

Закон регулирует правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил, что подписал и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон о Временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады (№1098).

"Сегодня подписал закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президенту Украины", - написал Парубий в Twitter.


Ранее народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента (ВСК). За принятие закона проголосовали 279 народных депутатов.

Авторы документа отмечали, что принятие данного закона была обусловлена необходимостью устранения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

В соответствии со ст. 111 Конституции процедуру импичмента инициирует парламент, дело об импичменте расследуется ВСК, а устранение президента Украины в порядке импичмента возможно только по решению Верховной Рады. Таким образом, процедура импичмента является исключительно парламентской процедурой.

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Согласно законодательству, основанием для инициирования вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента и образования ВСК является письменное представление об этом, подписанном большинством народных депутатов. Внесенное на рассмотрение Рады письменное представление об импичменте должно содержать правовое обоснование необходимости образования ВСК.

Теперь же, согласно принятому закону, регулируется правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основаниями для образования ВСК могут быть сообщения о нарушении Конституции, законов Украины. Также законом устанавливаются особенности деятельности специальной временной следственной комиссии Верховной Рады. Статус и порядок деятельности ВСК для проведения расследования во время процедуры импичмента базируется на статье 111 Конституции Украины.

А тем временем у Зеленского анонсировали внесение в Раду двух важных законопроектов.

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Тег импичмент, Парубий, ВСК

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