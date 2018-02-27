Парубий рассказал, когда может быть принят закон об Антикоррупционном суде

Сегодня, 02:04

Спикер допускает, что закон об Антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении уже на этой неделе

Андрей Парубий. Фото: архив
Андрей Парубий. Фото: архив

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий допускает, что законопроект о создании Антикоррупционного суда может быть принят уже на текущей пленарной неделе.

"Завтра первым вопросом будет формирование повестки дня на эту сессию, и там среди вопросов, включаемых в повестку дня, есть и создание Антикоррупционного суда. И даже если не проголосуют за повестку дня, я буду отдельным вопрос выносить включение в повестку дня вопроса об Антикоррупционном суде", – сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Парубий указал, что включение законопроекта в повестку дня даст возможность для рассмотрения его на профильном комитете. "Я сразу дам поручение профильному комитету немедленно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде. И если мы в среду получим решение комитета, то у нас появляется возможность даже в четверг отдельным голосованием поставить его на рассмотрение и проголосовать в первом чтении", – допускает он.

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Спикер указал, что ко второму чтению будут подаваться правки, будут идти дискуссии по рекомендациям Венецианской комиссии. "В частности, будет дискуссия об уменьшении требований к судьям. Потому что, исходя из того, что предлагается сейчас, мы просто можем не набрать этих судей. Нужно также определить минимальное количество судей, необходимых для работы суда", – отметил он.

Парубий считает, что до начала мая есть все необходимые предпосылки, чтобы Антикоррупционный суд был создан, с соблюдением всех регламентных процедур.

Напомним, неделей ранее Международный валютный фонд и Украина не достигли окончательной договоренности по вопросам закона об Антикоррупционном суде и реформы энергорынка.

Также напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, как Антикоррупционный суд поможет экономике
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Источник:

Интерфакс-Украина

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