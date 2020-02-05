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Пенсии для жителей ОРДЛО: Рада забраковала два законопроекта

5 февраля, 14:55

Жителям оккупированных территорий и переселенцам хотят выплатить накопившиеся пенсии

/ Фото: Сегодня

Законопроект №2083-д об урегулировании вопроса выплаты пенсий жителям ОРДЛО Верховная Рада отправила на доработку. Депутаты не поддержали его принятие в первом чтении, но поддержали идею доработать его. За соответствующее решение проголосовали 314 парламентариев.

Так, парламент рассматривал два законопроекта (№2083 и 2083-д) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан (жителям оккупированных территорий, переселенцев).

В частности, законопроектом №2083 предлагалось начисленные переселенцам, но неполученные пенсии, выплачивать за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. При этом, в случае отсутствия у таких лиц документов, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, исчисление пенсии должно осуществляться на основании данных, имеющихся в Пенсионном фонде Украины.

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Председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что комитет принял решение подготовить доработанный законопроект, в котором предлагаются альтернативные варианты решения вопроса получения пенсии пенсионерами-переселенцами. В частности, основные положения доработанного законопроекта предусматривают:

  • упрощение процедуры доказательства права на выплату пенсий и ее размера путем отмены обязательности предоставления бумажных документов;
  • отмена для указанной категории лиц ограничения относительно возможности получить невыплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками;
  • урегулирование особого режима и порядка получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины и др.

Комитет рекомендовал Раде законопроект №2083 направить на доработку, а доработанный законопроект №2083-д – принять за основу. Однако оба голосования были провалены и в итоге на доработку был отправлен законопроект №2083-д.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда называла причину, почему Украина не может платить пенсии в ОРДЛО.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Донбасс Верховная Рада пенсии переселенцы законопроект ОРДЛО

Источник: Сегодня

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