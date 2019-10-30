Украина не может платить пенсии в ОРДЛО: министр Коляда назвала причину

Пенсионерам Донбасса объяснили, почему в обозримом будущем выплаты на оккупированной территории не начнутся

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Пенсионеры не могут получать пенсии на территории оккупированного Донбасса, потому что боевики не дают Украине осуществлять законную деятельность в ОРДЛО.

Об этом министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила на первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе 30 октября.

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"Оккупационные власти не дают нам возможности осуществлять там какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", – отметила глава МинВОТ.

В то же время, Оксана Коляда уверяет, что украинское правительство работает над упрощением процедуры пересечения КПВВ на Донбассе и получения выплат на подконтрольной территории.

Напомним, ранее в этом году стало известно, что общая сумма пенсионных выплат, которые получили жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей за четыре года, составила 80 млрд гривен.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали о росте пенсий: размер средней пенсии в Украине повысился на 14 гривен – до 3019 гривен в месяц.

По подсчетам Пенсионного фонда, почти половина всех пожилых украинцев получают ежемесячно 1,5-2 тысячи гривен. 75 тысяч человек имеют выплаты, которые меньше этой суммы. И 245 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен.

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