Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,86

Украина не может платить пенсии в ОРДЛО: министр Коляда назвала причину

30 октября, 19:39

Пенсионерам Донбасса объяснили, почему в обозримом будущем выплаты на оккупированной территории не начнутся

/ Фото: Getty Images

Пенсионеры не могут получать пенсии на территории оккупированного Донбасса, потому что боевики не дают Украине осуществлять законную деятельность в ОРДЛО.

Об этом министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила на первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе 30 октября.

Читайте также: Оккупированный Донецк: вопросы и ответы

Реклама

"Оккупационные власти не дают нам возможности осуществлять там какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", – отметила глава МинВОТ.

В то же время, Оксана Коляда уверяет, что украинское правительство работает над упрощением процедуры пересечения КПВВ на Донбассе и получения выплат на подконтрольной территории.

В тренде
Санкции России против Украины: эксперты объяснили, что эффект – минимальный

Напомним, ранее в этом году стало известно, что общая сумма пенсионных выплат, которые получили жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей за четыре года, составила 80 млрд гривен.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали о росте пенсий: размер средней пенсии в Украине повысился на 14 гривен – до 3019 гривен в месяц.

По подсчетам Пенсионного фонда, почти половина всех пожилых украинцев получают ежемесячно 1,5-2 тысячи гривен. 75 тысяч человек имеют выплаты, которые меньше этой суммы. И 245 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

пенсии пенсионеры Донецкая область Пенсионный фонд Луганская область пенсионеры Донбасса оккупированные территории ОРДЛО Оксана Коляда

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

50 дней в
50 дней в "турборежиме": что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяцаЭкономика
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара
В Украине изменится официальный прогноз курса доллараФинансы
Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"Экономика
Субсидии по новым правилам: что изменится и кто лишится помощи
Субсидии по новым правилам: что изменится и кто лишится помощиЖКХ
В Офисе президента сделали четкое заявление о судьбе ПриватБанка
В Офисе президента сделали четкое заявление о судьбе ПриватБанкаЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...