Переговоры из Минска нужно переносить: Геращенко резко высказалась в адрес Беларуси

Политик припомнила белорусам, как те подыгрывают Кремлю и голосуют против Украины

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко поддержала идею постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко, что Киев должен отказаться от услуг Беларуси в переговорах по Донбассу. Об этом он написала на своей странице в Facebook.

"Я поддерживаю эту позицию и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса", – подчеркнула она.

Геращенко резко раскритиковала позицию Минска, что якобы Беларусь является нейтральной по урегулированию конфликта на Донбассе и по вопросам Крыма. Она напомнила, как эта страна отказалась поддержать на 73-й сессии Генассамблеии ООН проект резолюции по Крыму.

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"Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорную "13-ку" (стран), которые проголосовали против, нажав красную кнопку. Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Я – за перенос площадки в действительно нейтральную страну, которая не будет подыгрывать Москве, и не будет голосовать с Кремлем в унисон против Украины", – объяснила свою позицию политик.

Также она напомнила, как Беларусь объявила персонами нон грата украинских журналистов и художников "в угоду Москве", припомнила похищение украинца Павла Гриба и его передачу ФСБ.

"Все это никак не корректируются с нейтральным статусом, наоборот, "несет" координацией своих действий с Кремлем", – добавила Геращенко.

Напомним, в январе нынешнего года поднялась шумиха вокруг возможного переноса переговоров по Украине из Минска в Астану. Так, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу.

В свою очередь в Беларуси ответили на слова Трампа. Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает, что урегулирование ситуации на Донбассе не зависит от места проведения переговоров. Главное, чтобы стороны конфликта были нацелены на прекращение огня.