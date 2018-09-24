Украине пора отказаться от услуг Беларуси в переговорах по Донбассу – дипломат

Сегодня, 09:22

Минск постоянно голосует против предложений Киева в рамках ООН, сообщил Ельченко

Владимир Ельченко. Фото: twitter
Владимир Ельченко. Фото: twitter

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко считает необходимым перенос площадки переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу из-за позиции делегации Беларуси при ООН, которая "хронически" голосует против любых идей и предложений Украины.

"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана. Если еще можно понять голосования Сирии, Северной Кореи, – это просто сателлиты. Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ – я не могу понять, почему они голосуют "против", – сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Ельченко подчеркнул, что странно выглядит позиция Беларуси, которая везде говорит о лучшей возможности для переговорного процесса на "минской площадке" и своем нейтралитете, а на самом деле "голосуют против нашей резолюции".

"Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности идет речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генассамблеи ", – заявил постоянный представитель Украины при ООН.

"Они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже которые не касаются конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны, с которой нам нужно делать серьезные выводы", - подытожил дипломат.

Ранее белорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко ведет по отношению к Украине лицемерную игру.

"Отношение Лукашенко к Украине достаточно лицемерное. Он никогда не скажет то, что он думает. События на Майдане белорусская власть воспринимала и описывала в негативном ключе. Понятно, что Александр Лукашенко не поддерживал ни Майдан, ни тот дух перемен, который, несмотря на все проблемы, побеждает в вашей стране. Власти Беларуси боятся таких перемен, хотя формально Лукашенко делает какие-то реверансы в сторону Украины", – сказал политик.

Ранее Ельченко заявил, что формат переговоров с участием спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова нужно менять, так как Москва не готова принимать решения.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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