Переговоры с Кремлем: Зеленский расставил точки над "і"
Президент Украины сделал четкое и лаконичное заявление
Администрация президента Украины Владимира Зеленского не станет вести переговоры с Россией насчет каких-либо мирных соглашений.
Об этом весьма однозначно выразился сам глава государства на проходящем в Киеве технологическом мероприятии iForum.
"Владимир Александрович, будут переговоры с Россией?" – спросил у него журналист "Громадського".
"Нет", – четко и лаконично ответил Владимир Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. При этом глава Администрации президента Андрей Богдан намекнул, что одной из позиций нынешней власти может стать отсутствие четко фиксированных "красных линий".
Кроме того, в фонде "Повернись живим" сообщили, что среди бойцов ВСУ на Донбассе проводят опрос об их отношении к возможным переговорам с боевиками незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР". Якобы такое распоряжение поступило от руководства Генштаба ВСУ в разные военные части 23 мая.
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