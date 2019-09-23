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Переговоры с Зеленским: Додон назвал место первой встречи

23 сентября, 12:10

Президент Молдовы надеется встретиться со своим украинским коллегой на международном саммите в Нью-Йорке

/ Фото: president.gov.ua

В рамках 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН может состояться первая встреча президентов Молдовы и Украины Игоря Додона и Владимира Зеленского, который примет участие в международном саммите.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

"Скорее всего, в ООН мы и встретимся", – сказал молдавский президент.

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Игорь Додон напомнил также о недавнем телефонном разговоре с Зеленским и выразил надежду на то, что их первая личная встреча состоится в Нью-Йорке.

"Мы готовы к этому", – заверил он.

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По словам президента, команды двух стран ведут переговоры насчет двусторонней встречи, но детали он сообщил не смог.

"Надо учитывать позицию руководства Республики Молдова, которая не менялась за последние 28 лет. Мы поддерживаем суверенитет Украины, и все", – прокомментировал Додон возможность того, что Киев припомнит Кишиневу позицию насчет незаконной российской оккупации Крыма.

Напомним, как сообщило постоянное представительство Украины при ООН, Владимир Зеленский выступит с трибуны Генассамблеи 25 сентября.

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