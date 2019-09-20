Стало известно, когда Зеленский выступит на Генассамблее ООН

Выступление главы украинского государства в Нью-Йорке запланировано на среду, 25 сентября

/ Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября. Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ООН.

Как информировали дипломаты, выступление главы государства на Генеральной Ассамблее ООН запланировано на среду, 25 сентября, в 16.00 по киевскому времени.

Реклама

Ранее стало известно, что на 25 сентября также запланирована встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 74-я сессия Генассамблеи ООН открылась 17 сентября. Как подчеркнули в МИД Украины, среди приоритетов украинской повестки восстановление суверенитета страны.

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", – заявил Олег Николенко, пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама