Петренко объяснил, чем особенно опасен для России новый иск Украины в ЕСПЧ

Сегодня, 14:30

Украинская сторона намерена обратиться к международным партнерам с предложением составить отдельный санкционный список

Павел Петренко. Фото: Данил Павлов/&quot;Сегодня&quot;
Павел Петренко. Фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Киев будет настаивать на безотлагательном рассмотрении Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) иска к России по политзаключенным украинцам и рассчитывает, что сам факт подачи иска станет основанием для введения дополнительных персональных санкций против причастных к нарушениям прав украинцев со стороны международных партнеров, заявляет министр юстиции Украины Павел Петренко.

"По мере поступления новой информации по каждом украинцу, который попал незаконно в российскую правоохранительную систему, мы будем дополнять (поданное в ЕСПЧ комплексное – Ред.) заявление, и наша цель – это получение решения ЕСПЧ, в котором будет констатировано нарушение всех указанных норм конвенций и обязательство РФ освободить украинцев, и вернуть из на территорию Украины", – сказал он в понедельник на брифинге в Киеве.

По словам министра, беспрецедентность поданного в ЕСПЧ заявления заключается в том, что Украина намерена доказать "отсутствие каких-либо признаков правовой системы против украинцев".

"Украинцы... фактически преследуются в РФ по признакам национальности, по признакам вероисповедания... по признакам своих политических или общественных взглядов", – отметил Петренко.

Он акцентировал внимание: "Очень много работы сейчас проводится на уровне дипломатической коммуникации с государством-агрессором, но это первый юридический документ... против РФ, который описывает эти массовые нарушения прав человека, которые допускаются против украинских политзаключенных на территории РФ с конкретными фамилиями причастных к этому российских чиновников, в том числе, высокопоставленных. Это дает нам аргумент перед нашими международными партнёрами относительно введения дополнительных санкций, персональных, против всего руководства РФ, которое причастно к этим политически мотивированных преследованиям".

В этой связи глава Минюста отметил, что украинская сторона намерена обратиться к международным партнерам с предложением составить отдельный санкционный список лиц, причастных к похищению, лишению свободы и пыткам украинских граждан-политзаключенных на территории РФ по аналогии со "списком Магнитского".

"Мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением сформировать отдельный санкционный список по аналогу "списка Магнитского", в котором будет фактически перечень тех лиц, которые причастны к похищению, лишению свободы, пыткам украинских граждан-политзаключенных на территории РФ", – отметил Петренко.

Журналистам глава Минюста уточнил: "Мы будем настаивать, чтобы санкции применялись как к организаторам, которыми являются наивысшее руководство РФ, так и к конкретным исполнителям – конкретным судьям, конкретным прокурорам... чтобы эти люди на собственном дискомфорте ощутили международные санкции, международное преследование за те нечеловеческие преступления, которые они совершают против украинцев".

Он также добавил, что в Киеве рассчитывают на оперативное рассмотрение поданного иска в ЕСПЧ.

"С момента, когда подан этот иск, мы рассчитываем на то, что ЕСПЧ будет достаточно оперативно рассматривать это дело. Будем обращаться, чтобы это дело было определено как приоритетное", – сказал министр юстиции Украины.

Как сообщалось, 10 августа Украина подала иск в ЕСПЧ против России из-за нарушений Москвой прав украинских политзаключенных. Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил, что в поданном заявлении 130 страниц. К нему также прилагается около 3 тыс. страниц дополнений, в которых описаны нарушения по 71 политзаключенному украинцу.

Всего в Европейский суд по правам человека Украина подала пять крупных исков по межгосударственным делам.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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