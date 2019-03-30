Пейте воду, приседайте: Супрун рассказала, как пережить выборы

И.о. главы Минздрава составила список из 11 пунктов, которые помогут членам избиркомов и наблюдателям пережить выборы

Фото: Pixabay

Пейте воду, приседайте: Супрун рассказала, как пережить выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f64/9c8/5c9f649c86d77.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f64/9c8/5c9f649c86d77.jpg 2019-03-30T14:44:00+02:00 Политика И.о. главы Минздрава составила список из 11 пунктов, которые помогут членам избиркомов и наблюдателям пережить выборы

В то время, как для большинства украинцев участие в президентских выборах вряд ли займет больше часа, некоторым придется работать с утра до глубокой ночи.

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На этом фоне исполняющая обязанности министра здравоохранения дала несколько советов, как пережить этот тяжелый день членам избирательных комиссий, наблюдателям и командам экзит-полов.

Ее список состоит из 11 пунктов:

Возьмите продукты, причем такие варианты как пицца и печенье глава Минздрава забраковала. Вместо этого она советует запастись такими богатыми клетчаткой, витаминами и микроэлементами продуктами как яблоки, бананы, курага, чернослив и мандарины, а также не забывать про белковую пищу, например, омлет, орехи, сыр, мясо;

Пейте воду, причем следует ориентироваться на объем 3 литра для одного человека, без учета чая и кофе;

Возьмите зубную щетку и пасту – ощущение "свежести" может стать помехой бесполезным перекусам;

Мойте руки и возьмите полотенце, поскольку контакт с бюллетенями и большим количеством людей оставляют на руках грязь, бактерии и вирусы, а нервозность и много кофе делают ладони потливыми. Супрун считает, что антибактериальные спреи и салфетки не очищают нормально руки, а в фильтрах сушилок для рук может быть полно бактерий;

Возьмите сухие и влажные салфетки, чтобы позаботиться о личном комфорте и гигиене;

Время от времени делайте приседания или просто вставайте и растягивайтесь – так можно избежать болезненных ощущений после долгого сидения или стояния на месте из-за застоя крови в венах;

Проветривайте участок, потому что из-за большого количества людей кислород в помещении быстро расходуется, что приводит к сонливости и недостатку внимания;

Ходите, а не стойте, ведь работа мышц помогает крови двигаться по венам;

Поздоровайтесь с коллегами за руку и улыбайтесь – с этими людьми вам предстоит работать вместе почти сутки, а при рукопожатии выделяется нейромедиатор окситоцин, который помогает испытывать чувствуют друг к другу доверие;

Возьмите аптечку, поскольку не исключено, что кто-то из комиссии или избирателей порежет палец бумагой, или у кого-то поднимется температура, заболит голова, или человек потеряет сознание из-за нехватки кислорода;

Сменная и теплая одежда – из-за сонливости в организме растет уровень мелатонина и снижается становится меньше гормона стресса и боевой готовности кортизола, поэтому температура тела несколько снизится.

Напомним, ранее Супрун давала советы, как пережить новогодние и прочие застолья, опровергнув миф о помощи таблеток для пищеварения.

Кроме того, и.о. министра развенчала миф о болях в спине, объяснив, что за "отложения солей" в позвоночнике принимают видимые на рентгене шиповидные и клювовидные вырасти на позвонках, которые появляются у многих людей с возрастом.

Как мы уже писали, 30 марта в Украине начался "день тишины" перед президентскими выборами – в этот день запрещена любая политическая агитация.

Тем временем, "Сегодня" уже добрались до Австралии и развернули там свою студию, откуда будут вести трансляции в день голосования:

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