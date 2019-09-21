План обороны Украины: министр обороны назвал главные задачи

Загороднюк отметил, что План должен быть представлен уже в будущем году

Андрей Загороднюк / Фото: Минобороны Украины

Разработка плана обороны Украины, который будет представлен в следующем году, продолжается – ведется оборонный анализ и анализ безопасности контекста.

"У нас вообще стратегическое планирование – это один из самых больших приоритетов. Потому что президент уже через несколько дней после назначения правительства поставил задачу Минобороны разработать так называемый план обороны", – сказал министр обороны Андрей Загороднюк, передает Радио Свобода.

Как сообщается, этот документ периодически будет пересматриваться, "потому что ситуация динамична". В то же время, параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду Вооруженных сил Украины.

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"В каждом из этих видов будет план развития способностей, который будет базироваться на угрозах, которые мы видим, на сценариях угроз, которые мы видим перед Украиной, могут стоять, или сейчас или в ближайшей перспективе. Дальше уже вопрос фокуса", – добавил министр.

По его словам, план обороны Украины будет представлен в следующем году, но проект плана, первые наработки будут уже в этом году.

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"В этом году наша главная задача – это сделать (это также не будет законченным) оборонный обзор и, вообще, анализ безопасного контекста. Потому что вообще процесс такой: мы сначала анализируем имеющиеся ситуации, при чем не только в военной сфере, но и всех факторов: экономических, политических, культурных, социальных и так далее, которые могут влиять на ситуацию с безопасностью в стране", – отметил Загороднюк.

Отмечается, что параллельно с этим делается оборонный обзор, то есть обзор возможностей, которые имеются сейчас. Далее, основываясь на этом, определяется сценарий угроз. Далее, основываясь на сценариях угроз, определяется уже стратегия обороны и стратегия национальной безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что, по данным Загороднюка, новая система питания бойцов Вооруженных сил Украины – по каталогу – оправдала себя, и потому глава Минобороны будет добиваться отмены судебного запрета на ее внедрение.

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