Министр обороны объяснил, как будут разводить войска на Донбассе

Андрей Загороднюк / Фото: Минобороны Украины

Разведение сил на Донбассе не является отступлением, будет проходить по плану и должна обеспечить снижение многих рисков для украинцев на линии столкновения

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, разработкой плана отведения подразделений Вооруженных сил Украины занимаются в Генеральном штабе, сообщает Радио Свобода.

"Во-первых, это вопрос безопасности, потому что, если будет разведено, то разведено по правилам и отслежено, то расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков", – заверил он.

Кроме того, по словам Загороднюка, разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена".

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"Мы говорили с военными и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это сделала", – поведал глава оборонного ведомства.

В то же время, руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

"Оно не будет разводиться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть, это не отступление абсолютно", – подчеркнул он.

Также Загороднюк признал, что в настоящий момент плана разведения сил еще нет, но добавил, что его разработкой занимается Генштаб.

"Действительно, план разведения сейчас создается. Сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски. И, конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка, объяснения, проработка всех технических вопросов, логистических, вопросов безопасности, и так далее", – заявил он.

Напомним, что в конце июня было завершено разведение сил в Станице Луганской, а 18 сентября на переговорах в Минске планируется принять соответствующее решение по Петровскому и Золотому.

На переговорах в Минске будут говорить об отводе войск на определенном участке фронта, а на встрече "Нормандской четверки" президент Владимир Зеленский может поставить вопрос о разведении сил по всей линии разграничения.

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