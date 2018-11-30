План по реализации режима военного положения: Порошенко раскрыл детали
По словам президента, военное положение будет неощутимо для преимущественного большинства граждан
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что провел совещание с силовыми структурами, на котором разработан план по реализации режима военного положения.
"Я сегодня провел большое совещание с руководителями силовых структур, и мы наметили четкий план реализации режима военного положения, который будет неощутимым для преимущественного большинства граждан", - сказал президент на встрече с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Хмельницкой области в пятницу.
По его словам, план "будет требовать колоссальной концентрации усилий со стороны Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и всего сектора обороны и безопасности".
Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
Ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему военное положение пойдет на пользу украинской армии. Украина сможет легально сформировать до 10 боеспособных бригад для защиты от агрессии РФ, уверен он.
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