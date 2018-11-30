План по реализации режима военного положения: Порошенко раскрыл детали

Сегодня, 17:07

По словам президента, военное положение будет неощутимо для преимущественного большинства граждан

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что провел совещание с силовыми структурами, на котором разработан план по реализации режима военного положения.

"Я сегодня провел большое совещание с руководителями силовых структур, и мы наметили четкий план реализации режима военного положения, который будет неощутимым для преимущественного большинства граждан", - сказал президент на встрече с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Хмельницкой области в пятницу.

По его словам, план "будет требовать колоссальной концентрации усилий со стороны Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и всего сектора обороны и безопасности".

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему военное положение пойдет на пользу украинской армии. Украина сможет легально сформировать до 10 боеспособных бригад для защиты от агрессии РФ, уверен он.
Порошенко, Украина, военное положение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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