Главный лоббист Кремля с 2017 года в российской компании

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар назвал платой за верность переизбрание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера главой совета директором российской компании "Роснефть".

"Плата за верность Кремлю не заставила себя ждать – Шредер получает очередные дивиденды. "Пятая колонна" в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность", – так украинский дипломат отреагировал на новость о переизбрании "друга" Путина.

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Как сегодня стало известно, 5 июня по итогам годового собрания акционеров состоялось первое заседание совета директоров ПАО "НК "Роснефть", на котором председателем совета директоров был избран Герхард Шредер.

Напомним, первый раз Шредер стал главой совета директоров "Роснефти" в 2017 году. Тогда на этом посту он сменил помощника президента России Андрея Белоусова. Глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что приход в компанию бывшего канцлера Германии откроет перед ней новые перспективы на международном рынке и хорошо скажется на российско-германских отношениях в целом.

Отметим, что Шредера называют другом Путина и главным лоббистом интересов Кремля на международной арене. Также он не раз отмечался скандальными высказываниями. Так, например, в начале мая экс-канцлер Германии сделал циничное заявление по Украине, заявив о бессмысленности санкций и что оккупированный Крым никто Украине уже не вернет.

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