Экс-канцлер Германии Шредер сделал циничное заявление по Украине

Шредера называют главным лоббистом Путина, и он продолжает отрабатывать это звание

Экс-канцлер Германии и глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер призвал отменить санкции против России, объяснив это тем, что они все равно не изменят политику Москвы в отношении Украины.

Об этом он сказал в интервью одной из немецких газет, передает DW.

"Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут тяжелые в плане экономики времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить", – сказал он.

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Журналист напомнил "другу" Путина, что Россию наказали санкциями из-за аннексии Крыма и войны против Украины на Донбассе.

"Но это неправильный ответ. Кто верит, что Россию можно принудить к чему-либо с помощью санкций, тот ошибается. Никакой российский президент никогда не отдаст Крым обратно Украине", – сказал Шредер.

Говоря о войне на Донбассе, он предположил, что там "мирное сосуществование будет только тогда, когда Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии".

Напомним, ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин призывал ЕС ввести санкции против Шредера. Он называл его главным лоббистом Путина. А депутат Европарламента Эльмар Брок был удивлен, что экс-канцлер Германии сейчас представляет интересы Москвы.

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Отметим, что на "нормандском саммите" в Париже прямо в присутствии Путина президент Владимир Зеленский четко заявил о невозможности федерализации Украины.

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